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Kelly Key revela que marido fará cirurgia no coração após AVC

Mico Freitas, marido da cantora, teve um AVC no início de abril, enquanto o casal estava em Lisboa (Portugal)

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Kelly Key e Mico FreitasKelly Key e Mico Freitas - Foto: Reprodução/Instagram (@oficialkellykey)

A cantora Kelly Key usou as redes sociais nessa terça-feira 21, para compartilhar uma atualização delicada sobre a saúde do marido, Mico Freitas. Segundo ela, o empresário passará por uma cirurgia no coração na próxima semana, após a identificação de uma alteração durante exames realizados depois de um AVC isquêmico recente.

Em um relato sincero, Kelly revelou que a decisão pelo procedimento foi tomada após consultas com especialistas em cardiologia. A artista destacou a importância da rapidez no diagnóstico e demonstrou confiança no tratamento, apesar do impacto emocional causado pela situação.

De acordo com a cantora, o marido foi diagnosticado com um forame oval patente, uma pequena abertura no coração que pode permitir a passagem de coágulos até o cérebro, fator que pode ter relação direta com o AVC sofrido.

Em suas redes sociais, Kelly Key falou abertamente sobre o momento: "Já chorei, ri, me emocionei. Semana que vem o Mico vai fazer a cirurgia para corrigir o buraquinho no coração e, com fé, vai ficar tudo bem."

Ela ainda ressaltou que, diante da gravidade, o casal se considera sortudo pela descoberta ter sido rápida, o que possibilitou um encaminhamento seguro.

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Susto
O episódio ocorreu no início de abril, enquanto o casal estava em Lisboa (Portugal), onde vive. Mico apresentou sintomas como fala enrolada e perda de coordenação motora no lado esquerdo do corpo, sinais clássicos de um AVC.

A agilidade no atendimento foi decisiva. Ele foi levado imediatamente ao hospital, onde exames confirmaram a presença de uma oclusão em pequenas ramificações cerebrais.

Após alguns dias internado, o empresário recebeu alta e passou a seguir tratamento em casa, sob acompanhamento médico.

Investigação médica e descoberta da causa
Depois do susto inicial, começou uma fase intensa de exames para entender a origem do AVC. Foi nesse processo que os médicos identificaram a alteração cardíaca.

Kelly explicou que o diagnóstico trouxe mais clareza para o caso: "Agora fica tudo mais claro para a gente. Ele está bem, medicado, mas seguimos acompanhando tudo com a equipe médica."

A indicação cirúrgica veio justamente como forma de evitar novos episódios no futuro.

Entre o susto e a arte
Mesmo em meio ao processo de recuperação, Kelly revelou um lado inesperado do marido, a criatividade. Segundo ela, Mico produziu uma música em sua homenagem durante esse período e chegou até a gravar um videoclipe.

"Ele fez uma música para mim… produziu, gravou, fez até clipe."

A cantora contou que deseja compartilhar o projeto com o público, transformando o momento difícil também em expressão artística.

Reflexões e mudanças na rotina
O episódio impactou consideravelmente a dinâmica da família. Kelly Key relatou dias intensos, marcados por medo, fé e reestruturação da rotina.

"A gente entende, na prática, como um acontecimento assim muda tudo… o ritmo da casa, o trabalho, a forma como a gente vê a vida."

Agora, segundo ela, o foco é seguir as orientações médicas e retomar a rotina aos poucos, com equilíbrio emocional e atenção ao processo de recuperação.

Recuperação e expectativa
Apesar do susto, o quadro atual é estável. Mico Freitas segue em casa, medicado e sob acompanhamento constante, enquanto se prepara para a cirurgia.

Kelly mantém uma postura de esperança: "É um dia de cada vez. Com fé, calma e presença."

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