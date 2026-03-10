A- A+

FAMOSOS Kelly Key denuncia vizinho por perseguição e ameaças: "Completamente imprevisível" A cantora e o marido afirmam que homem apresenta quadro psicológico grave e pedem ajuda ao Ministério Público

Kelly Key usou as redes para denunciar um problema envolvendo sua família. Segundo a cantora, seu pai e seus filhos mais velhos estão sendo perseguidos e ameaçados por um vizinho do condomínio onde eles moram, no Rio de Janeiro.

Atualmente, a artista vive em Angola com o esposo, o empresário Mico Freitas, e o filho mais novo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal relatou situações desagradáveis e que teriam colocado a segurança dos seus familiares em risco.

De acordo com a cantora, o vizinho é um médico especializado em transplante capilar que desenvolveu “um quadro psicológico muito grave” após perdas familiares. “Hoje, ele mistura as medicações psiquiátricas com álcool, e isso faz com que ele se torne completamente imprevisível”, disse Kelly.



Entre os episódios citados está uma tentativa de agressão ao pai de Kelly, além do comportamento obsessivo em relação a Suzanna, filha mais velha do casal. “Ele já falou para mim que a minha filha o convidou para ir ao cinema, e que o convite foi feito pelo ar-condicionado”, contou Mico.

O homem já teria sido levado à delegacia e passado por internações, mas sem melhora no comportamento. O casal compartilhou vídeos que mostram o vizinho tentando invadir a casa deles.

“O apelo seria ao Ministério Público para que entrasse com uma investigação para entrar com uma curatela, nomear um curador para tomar conta a partir de agora, ser o responsável por esse senhor, porque ele não pode ser responsável por ele próprio”, explicou Mico.

Kelly Key destacou que o objetivo do vídeo não é promover ataque ao homem, mas servir de alerta. “Ninguém deveria viver com medo dentro da própria casa. E ninguém que claramente precisa de tratamento deveria estar abandonado e sozinho, sem acompanhamento adequado. Eu estou falando hoje porque ainda não aconteceu uma tragédia e eu espero que continue assim. Mas o silêncio, nesse caso, já não é mais uma opção”, afirmou.

