Famosos 'Luto público não é propriedade pública': Kelly Osbourne desabafa após comentários sobre peso Cantora apareceu no Brit Awards no sábado (28) e, desde então, sua forma física tem sido tema de debate

Desde que Kelly Osbourne apareceu no Brit Awards no sábado (28) para receber um prêmio pelo conjunto da obra do pai, Ozzy, morto em julho do ano passado, o peso da cantora não para de ser comentado nas redes sociais e em sites.

Nas redes sociais, na noite de segunda-feira, a cantora resolveu mandar um recado sobre o assunto, falando sobre o momento de luto que vive — mas que não dá o direito de as pessoas debaterem sobre seu corpo.

"O luto público não é propriedade pública. O luto pode mudar uma pessoa. Isso não faz do corpo dela um tema para debate. Antes de comentar sobre o corpo de alguém, considere a possibilidade de que ela esteja carregando algo mais pesado do que a sua opinião. É preciso muita força para se expor ao olhar público, aceitar elogios por um feito heroico e ainda se manter firme diante do mundo. O mínimo que podemos fazer é demonstrar a mesma graça em troca", diz o texto do post. "Gentileza não custa nada. Crueldade custa caráter. É perturbador como as pessoas rapidamente dissecam a aparência de alguém em vez de reconhecer sua coragem. Se você tem energia para comentar, tem energia para ser gentil. Escolha de acordo."

Nesta terça-feira, o TMZ publicou uma matéria garantindo que a magreza de Kelly é mesmo relacionada a Ozzy. O cantor morreu aos 76 anos, em 22 de julho de 2025.

"Nossas fontes dizem que Kelly está ciente de sua aparência, mas é difícil para ela se concentrar nisso enquanto lida com a tragédia da perda do pai", diz o texto do TMZ. "Manter um peso saudável é difícil quando ela está de luto e sem se alimentar."

