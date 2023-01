A- A+

BREGA NIGHT Kelvin Duran e The Rossi em clima de Brega Night para Boa Viagem Atrações se apresentam no Manhattan na próxima sexta-feira (20)

A noite no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, vai ter overdose do brega - das antigas - com duas atrações veteranas do gênero, Kelvis Duran e a banda The Rossi.

Com repertório que remete ao saudoso Rei do Brega, Reginaldo Rossi, a banda The Rossi - formada por Ledo Silva (vocal), Hélio Ferreira (baixo), Jorge Silva (guitarra), Raminho (bateria), Peninha (teclado) e Denis (sax) - resgata clássicos de um dos nomes mais populares do gênero no Brasil, e traz também set list com faixas do último disco de Reginaldo, "O Cabaré do Rossi".





Já Kelvis Duran, anima a noite ao som do brega pop e do calipso, com clássicos que lhe deram o título de "Príncipe do Brega", entre eles, "Contigo na Cabeça" e "Perdoa-me".



Os shows, marcados para a próxima sexta-feira (20), a partir das 21h, animam a noite do Brega Night do espaço. O couvert artístico custa R$ 80.

SERVIÇO

Kelvis Duran e The Rossi, no Manhattan Café Theatro em noite de Brega Night

Sexta-feira (20), a partir das 21h



Couvert Artístico R$ 80

Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Informações e reserva: 3325-3372 e 9 8888-4818 (WhatsApp)

