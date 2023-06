A- A+

Música Kelvis Duran embala festa do Dia dos Namorados na Metrópole, neste sábado (10) Festa Metrópole in Love que comemora o Dia dos Namorados, a partir das 22h

O Club Metrópole apostou no romantismo para celebrar o fim de semana dos namorados. Neste sábado (10), a partir das 22h, a boate promove a festa Metrópole in Love. O show fica por conta de Kelvis Duran (o Príncipe do Brega), que cantará seu hit's "Estando com ela, pensando em ti", "Perdoa-me", "Perdidos", entre outros.

A noite conta, ainda, com os DJ's Pax, Josafá, Davs, Leo Galize, Macaxeira e Ary Z. Pela casa um cupido casamenteiro estará unindo casais. Haverá distribuição de adesivos de solteiro, casado, monogâmico e poligâmico, além da Barraca do Beijo.

Serviço:

Metrópole in Love comemora o Dia dos Namorados

Onde? Club Metrópole, R. das Ninfas, 125 - Boa Vista.

Ingressos antecipados à venda no Sympla por R$ 20,00 (promocional), R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (estudante) e ingressos casadinha por R$ 50,00.

Informações no (81) 99828-1640.

