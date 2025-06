A- A+

Música Kendrick Lamar anuncia show no Brasil em setembro; veja local e valores Rapper se apresenta no Allianz Parque, no dia 30 de setembro de 2025; venda geral tem início no próximo dia 2, pela Ticketmaster

O rapper californiano Kendrick Lamar fará uma única apresentação no Brasil em setembro, em São Paulo. O artista leva o show da "Grand National Tour" para o Allianz Parque, no dia 30 de setembro de 2025, com show de abertura da dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso.



Kendrick, um dos principais expoentes do hip-hop americano desta década, esteve no Brasil em outras duas oportunidades, a última sendo na GP Week, em 2023. Desta vez, o artista traz um repertório atualizado com novos sucessos.

No ano passado, o rapper esteve no topo das paradas de sucesso com "Not Like Us", uma canção contra o rival canadense Drake. Foi o rap que mais rapidamente alcançou 100 milhões de plays e, neste ano, levou cinco prêmios no Grammy.



Kendrick também comandou o show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro deste ano, com a participação de SZA, Serena Williams e até Samuel L. Jackson.

Após essa apresentação, sucessos como "Luther" e "TV Off", do disco "GNX", alcançaram o topo das paradas e o rapper aproveitou o bom momento para circular com a "Grand National Tour", turnê que apresennta no Brasil.

Ingressos

Os preços variam entre R$ 280 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 990 (pista premium, inteira). As pré-venda para clientes Santander Select e Private começam no dia 30 de junho.



Os demais clientes Santander poderam acessar os ingressos no dia 1º de julho e a venda geral terá início a partir de 2 de julho, via @Ticketmasterbr, às 11h de cada dia.

