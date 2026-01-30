Kendrick Lamar, Bad Bunny e Lady Gaga lideram a disputa pelo Grammy
Parte televisionada da cerimônia começa às 17h do domingo, no horário local (22h no horário de Brasília)
As superestrelas Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny buscam fazer história neste domingo (1º), na 68ª edição do Grammy, que reunirá a elite da música em Los Angeles.
O rapper Lamar, que no ano passado dominou a premiação ao vencer cinco categorias, retorna com nove indicações e a expectativa de levar, pela primeira vez, o cobiçado troféu de Álbum do Ano.
Um feito que também representaria um marco para o porto-riquenho Bad Bunny e para a camaleônica Lady Gaga, ambos à frente da lista de favoritos.
Com seu bem-sucedido álbum "GNX" e o single "Luther", com participação de SZA, Lamar, de 38 anos, concorre nas três principais categorias da cerimônia: Gravação do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano.
É justamente este último prêmio que ainda falta na prateleira do rapper vencedor do Pulitzer, que soma, até agora, 22 estatuetas.
Em 2025, Lamar foi homenageado pela Academia da Gravação por seu viral "Not like us", eleito Canção do Ano. Desta vez, a disputa está acirrada.
A boa fase de Bad Bunny
A boa fase de Benito Antonio Martínez Ocasio, o "Bad Bunny" responsável pela globalização do reggeaton, parece imbatível.
Bad Bunny fez de "Un verano sin ti" (2022) o primeiro álbum inteiramente em espanhol indicado a Álbum do Ano pela Academia da Gravação. Agora, chega forte às três grandes categorias da noite com o aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", do qual se destaca o nostálgico single "DtMF".
"Foi um álbum muito emocionante", afirmou à AFP a musicóloga Lauron Kehrer.
"Ele trabalha intensamente as temáticas e a música", destacou ao elogiar "a forma como aborda a descolonização (…) e como se aprofunda em músicas porto-riquenhas mais tradicionais, levando-as ao grande público".
Bad Bunny está no meio de uma turnê internacional, iniciada no ano passado após uma residência que moveu multidões em sua ilha natal.
O intérprete de "Tití me preguntó" também faz contagem regressiva para seu aguardado show de intervalo do Super Bowl, em 8 de fevereiro, na Califórnia — apresentação que inflama emoções em um Estados Unidos dividido em relação à política migratória.
Kehrer não acredita que as tensões políticas influenciem a votação da Academia, mas ressalta que uma vitória de Bad Bunny pode ser lida como "um sinal de que estamos enfrentando a crescente influência das culturas latinas nos Estados Unidos".
Logo atrás aparece Lady Gaga, que com "Mayhem" fez um retorno triunfal à cena musical e garantiu sete indicações a um Grammy que lhe é familiar: são 45 nomeações e 14 vitórias ao longo da carreira.
Embora seu contagiante "Abracadabra" seja outro forte candidato a Canção do Ano, a disputa é apertada em uma categoria que inclui também o veranil "Manchild", de Sabrina Carpenter, e "Golden", da bem-sucedida animação da Netflix "As Guerreiras do K-pop", apontada como a grande favorita pelos especialistas.
"Reacionário"
Com o reggeaton, o hip-hop e o K-pop desafiando o pop nas categorias gerais, Kehrer observa que as indicações refletem mudanças na composição demográfica do corpo votante da Academia da Gravação.
Mais de 3.800 novos membros foram admitidos. Metade tem menos de 39 anos e 58% são pessoas não brancas, segundo a instituição.
As indicações também evidenciam transformações na forma de consumir música, impulsionadas pelo avanço das plataformas de streaming.
A musicóloga afirmou que o Grammy costuma ser "mais reacionário".
"O fato de os artistas ganharem esses prêmios é mais um indicativo do clima existente do que uma tentativa de mudá-lo", comentou.
Nesse contexto, Kehrer também aponta um retorno e expansão do R&B, cujos representantes Olivia Dean e Leon Thomas despontam como candidatos a Artista Revelação.
A 68ª edição do Grammy terá novamente a apresentação do comediante Trevor Noah.
A parte televisionada da cerimônia começa às 17h, no horário local (22h no horário de Brasília).
Indicados
Confira, a seguir, uma lista com os indicados nas principais categorias da 68º edição do Grammy.
Álbum do ano
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção
"DtMF" - Bad Bunny
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Wildflower" - Billie Eilish
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Luther" - Kendrick Lamar with SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rose y Bruno Mars
Canção do ano, reconhecimento a uma composição
"Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
"Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
"APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose e Bruno Mars)"DtMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry e Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
"Golden ("KPop Demon Hunters") - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
"Luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar e SZA)
"Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Melhor artista revelação
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Melhor Perfomance Solo de Pop
"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young
Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo
"Defying Gravity" - Cynthia Erivo e Ariana Grande
"Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
"Gabriela" - KATSEYE
"APT." - Rose e Bruno Mars
"30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar
Melhor Álbum Vocal de Pop
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims
Melhor Álbum de Rap
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T e Malice)
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly" - JID
"GNX" - Kendrick Lamar
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Melhor Performance de Rap
"Outside" - Cardi B
"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams
"Anxiety" - Doechii
"tv off" - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
Melhor Videoclipe
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade
Melhor Álbum de Música Global
"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
"No Sign of Weakness" - Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar com a participação de Alam Khan e Sarathy Korwar
"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Artistas com mais indicações
Kendrick Lamar - 9
Lady Gaga - 7
Bad Bunny - 6
Leon Thomas - 6
Sabrina Carpenter - 6