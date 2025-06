Kendrick Lamar leva os principais prêmios do BET Awards; veja lista completa de vencedores

A- A+

Kendrick Lamar foi o grande destaque do BET Awards — premiação criada em 2001 para celebrar nomes afro-americanos de diversas áreas da cultura e dos esportes.



A cerimônia aconteceu nessa segunda-feira (9), no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Indicado em 10 categorias, o rapper levou a melhor em cinco, incluindo a de melhor álbum do ano, com seu "GNX", e melhor videoclipe por "Not like us", e melhor artista de hip-hop masculino.

"A BET sempre fez questão de representar a cultura do jeito certo, e de me colocar no centro desse movimento que a gente representa", disse Lamar em dos seus discursos de agradecimento.

Os prêmios Ultimate Icon — que reconhecem conquistas na música, no entretenimento, na militância e no impacto social — foram entregues a Mariah Carey, Snoop Dogg, Kirk Franklin e Jamie Foxx. Ao receber seu troféu das mãos de Stevie Wonder, Foxx se emocionou ao lembrar do AVC que sofreu em 2023. "Vou ser sincero, quando vi o tributo in memoriam, pensei, ‘Cara, podia ter sido eu ali’", disse o ator.

Doechii, que ganhou o prêmio de melhor artista feminina de hip-hop, aproveitou o momento para fazer duras críticas ao presidente dos EUA, Donald Trump, condenando o uso das Forças Armadas contra manifestantes em Los Angeles que vêm protestando contra as prisões e deportações de imigrantes ilegais feitas pelo governo.

"Pensem bem no tipo de governo que a gente tem, quando toda vez que exercemos nosso direito democrático de protestar, mandam o exército pra cima da gente", afirmou a cantora de 26 anos.

Confira a lista completa de vencedores do BET Awards:

Melhor artista R&B/pop feminina – SZA

Melhor artista R&B/pop masculino – Chris Brown

Melhor grupo – Future & Metro Boomin

Melhor colaboração – Luther – Kendrick Lamar e SZA

Melhor artista de hip-hop masculino – Kendrick Lamar

Melhor artista de hip-hop feminina – Doechii

Clipe do ano – Not Like Us – Kendrick Lamar

Diretor de videoclipe do ano – Dave Free e Kendrick Lamar

Revelação do ano – Leon Thomas

Álbum do ano – GNX – Kendrick Lamar

Melhor música gospel/inspiracional – Rain Down on Me – GloRilla feat. Kirk Franklin, Maverick City Music

Melhor atriz – Cynthia Erivo

Melhor ator – Denzel Washington

Melhor filme – Luther: Never Too Much

Prêmio Jovem Estrela – Blue Ivy Carter

Atleta feminina do ano – Angel Reese (basquete)

Atleta masculino do ano – Jalen Hurts (futebol americano)

Prêmio BET Her – Heart of a Woman – Summer Walker

