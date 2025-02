A- A+

SUPER BOWL Kendrick Lamar no Super Bowl: veja setlist do show Ao todo, foram 10 músicas cantadas em cerca de 13 minutos

Kendrick Lamar fez seu show no intervalo do Super Bowl LIX, disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, em Nova Orleans, no Estado da Louisiana, nos Estados Unidos.

O palco visto de cima trazia nove quadrados iluminados, com quatro símbolos, um em cada ponta: triângulo, quadrado, bola e um "X". A introdução foi feita por Samuel L. Jackson, que apareceu vestido como "Tio Sam". O ator ainda apareceu em diversos outros momentos do show.

Kendrick Lamar apareceu usando uma jaqueta azul e calça jeans, cantando em cima de um carro, que foi aberto. Dezenas de dançarinos saíram de dentro do carro pela parte de baixo do palco, usando uniformes vermelhos, azuis e brancos. Posteriormente, os bailarinos formaram a bandeira dos Estados Unidos.

Com cerca de 7m30s de show, a cantora SZA surgiu no palco, vestida de vermelho. Havia dúvidas se o cantor apresentaria Not Like Us, que venceu cinco Grammys no dia 2 de fevereiro. A canção foi a penúltima apresentada por ele, ainda que não em sua versão completa, e evidenciou as críticas que costuma fazer ao rapper Drake.

Ao todo, foram 10 músicas cantadas em cerca de 13 minutos.

Setlist do show:

- Squabble up

- HUMBLE

- DNA

- Euphoria

- Man at the garden

- Peekaboo

- Luther (com SZA)

- All the Stars (com SZA)

- Not Like Us

- Tv off



Confira a apresentação:

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

