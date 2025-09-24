A- A+

BRASIL Kendrick Lamar, Oasis e Dua Lipa: veja shows internacionais que vão agitar o Brasil ainda em 2025 Lista conta ainda com Andrea Bocelli, Guns N'Roses e Kanye West

Estamos em setembro, e faltam menos de quatro meses para o fim do ano. Ainda há tempo de aproveitar diversos shows internacionais que passarão pelo país e prometem agitar o público.



A lista traz nomes de peso da cena musical, como o rapper Kendrick Lamar, a diva pop Dua Lipa e as bandas Guns N’Roses, Linkin Park e Oasis. Confira a seguir informações sobre datas, locais e apresentações dos shows que acontecerão.

Kendrick Lamar se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, em 30 de setembro. Será o único show do rapper no país.

Guns N' Roses passa em outubro por Florianópolis (dia 21, na Arena Opus), São Paulo (dia 25, no Allianz Parque), Curitiba (dia 28, na Pedreira Paulo Leminski), Cuiabá (dia 31, na Arena Pantanal). Em Brasília, o show será no dia 2 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha.

O show de Rauw Alejandro ocorrerá no Vibra São Paulo, na capital paulista, em 22 de outubro.





Imagine Dragons toca em Belo Horizonte (dia 26 de outubro, no Mineirão), Brasília (dia 29, na Arena BRB Mané Garrincha) e São Paulo (31 de outubro e 1 de novembro, no Estádio MorumBIS).

O Global Citizen Festival: Amazônia acontece em Belém em 1 de novembro, com Chris Martin e atrações nacionais.

O Indigo Festival, com Weezer, Bloc Party, Mogwai, Jodeline e Otoboke Beaver, agita São Paulo em 2 de novembro.

Linkin Park sobe ao palco em novembro em Curitiba (dia 5, no Estádio Couto Pereira), São Paulo (dia 8, no MorumBIS) e Brasília (dia 11, no Mané Garrincha).

Morrissey se apresenta em São Paulo em 12 de novembro, no Espaço Unimed.

Massive Attack e Cavalera se apresentam no Espaço Unimed, em São Paulo, em 13 de novembro.

A diva pop Dua Lipa agita os fãs em novembro, com shows em São Paulo (dia 15, no MorumBIS) e no Rio de Janeiro (dia 22, no Estádio Nilton Santos).

Andrea Bocelli faz o show na Arena Pacaembu, em São Paulo, em 21 e 22 de novembro.

Oasis retorna aos palcos de São Paulo, em 22 e 23 de novembro, no MorumBIS.

Kanye West (ou Ye, como ele tem preferido) realiza seu show único em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, em 29 de novembro.

Veja também