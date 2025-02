Show de Kendrick Lamar no Super Bowl LIX: participações de Serena Williams e SZA surpreenderam fãs

A- A+

O Super Bowl LIX, final da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano), aconteceu neste domingo (9). Quem comandou a famosa apresentação musical durante o intervalo foi o rapper Kendrick Lamar, com participações da cantora SZA e da tenista Serena Williams.

O artista, vencedor de 22 grammys, levou uma grande produção para o show. Montando uma narrativa por meio de coreografias, músicas e performance, Kendrick causou várias repercussões a respeito de sua apresentação.

Quais foram os destaques do show?

Kendrick performou seus maiores sucessos, entre eles a faixa "Not Like Us", vencedora de 5 Grammys: Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção de Rap, Melhor Performance de Rap e Melhor Vídeo Musical.

Durante a performance, a esportista Serena Williams fez uma participação especial. Dançando ao som da diss track feita para atacar o rapper Drake, o momento viralizou nas redes sociais.

Drake e Serena já se relacionaram brevemente no passado. O rapper chegou a acompanhar os jogos da tenista. Drake falou mal do atual parceiro de Serena em uma de suas músicas, "Middle Of The Ocean".

Outro momento marcante na performance de "Not Like Us" foi o fim da "disputa" entre Kendrick e Drake. Lamar exibiu os dizereres "Game Over" (Fim de Jogo) ao terminar a música, encerrando o embate entre os rappers.

A participação da cantora SZA também se destacou durante a performance no Super Bowl LIX. Kendrick e SZA apresentaram as faixas “Luther” e “All The Stars”, parte trilha sonora do filme “Pantera Negra".

