A- A+

Famosos Kendrick: nome escolhido por Endrick e Gabriely para herdeiro significa 'filho do que manda em casa' Escolha chamou a atenção dos internautas, que associaram o nome ao rapper americano Kendrick Lamar

Apenas um “K” a mais no nome do pai formou a palavra pela qual se chamará o herdeiro do casal Endrick e Gabriely Miranda. O casal anunciou durante um chá de bebê realizado em São Paulo, na quarta-feira (22), que o pequeno se chamará Kendrick. A escolha chamou a atenção dos convidados e rapidamente tomou conta das redes sociais, onde muitos internautas associaram o nome ao rapper americano Kendrick Lamar.

Endrick e Gabriely anunciaram a gravidez em abril deste ano, quando compartilharam um ensaio fotográfico nas redes sociais. Na ocasião, a influence escreveu que a família passaria a ter cinco integrantes, fazendo referência ao casal, ao bebê e aos dois cães de estimação que vivem com eles.

Entre os significados atribuídos ao nome estão “filho do que manda em casa”, “filho do governante da casa”, além de referências a poder e heroísmo.

A revelação aconteceu durante a celebração que reuniu cerca de 120 familiares e amigos para comemorar a chegada do bebê. Um dos destaques da decoração foi uma placa com o nome escolhido pelos futuros pais, detalhe que logo começou a circular na internet e gerou uma série de comentários bem-humorados.

Endrick e Gabriely anunciaram a gravidez em abril deste ano, quando compartilharam um ensaio fotográfico nas redes sociais. Na ocasião, a influencer escreveu que a família passaria a ter cinco integrantes, fazendo referência ao casal, ao bebê e aos dois cães de estimação que vivem com eles.

Veja também