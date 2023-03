Kenzaburo Oe, Prêmio Nobel de Literatura japonês, morre aos 88 anos

O romancista japonês vencedor do Prêmio Nobel, Kenzaburo Oe, um ícone progressista que desafiou o conformismo da sociedade moderna, morreu aos 88 anos, informou a editora Kodansha, nesta segunda-feira (13).

"Ele morreu de velhice, na madrugada de 3 de março", disse a editora, em um comunicado. A família já realizou o funeral.

Conhecido por sua postura antiguerra, Oe fez parte de uma geração de escritores "profundamente feridos" pela Segunda Guerra Mundial, "mas cheios de esperança de um renascimento".

Nascido em 1935, Oe cresceu em um vale florestal na ilha de Shikoku, no oeste do Japão, um local remoto que ele sempre evocava em seus escritos como um microcosmo da humanidade.