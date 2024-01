Kerline comenta sobre Pizane no BBB 24: "fofoqueiro incompetente"

A- A+

Apesar de ter se incomodado com as falas de Nizam e Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet, Pizane não revelou a história completa em conversa com a sister, dizendo a ela apenas que "pessoas estavam falando do corpo das mulheres do BBB 24". Em entrevista ao Central Splash, Kerline, do BBB 21, criticou a atitude do brother de não contar a fofoca inteira para a modelo.



"O Pizane estava desconfortável com a situação, era o momento dele, estava com a faca e o queijo na mão [...] Ele é o maior fofoqueiro incompetente que já passou pelo BBB porque o cara tinha a fofoca em mãos e podia muito bem ser o herói do Brasil", disparou a ex-BBB.

"Ele podia chegar para a Yasmin e falar que estavam falando dela pelas costas. Chegar para a Wanessa e falar que o cara era tosco e conseguir reverter a situação, mas não. Ele participou do complô", opinou Kerline.

Segundo ela, Pizane errou em não ter se posicionando diante dos comentários. "Acho que quando você está em uma roda de amigos, falam mal de seu amigo e você se cala, você esta concordando com aquilo. Ele espalhou a fofoca pela metade, não concluiu o serviço e o Nizam saiu como o bom moço"

