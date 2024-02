Kevin Costner e Christine Baumgartner finalizam divórcio após conturbada separação

A- A+

Nove meses após darem entrada na Justiça, Kevin Costner e Christine Baumgartner finalizaram o divórcio, segundo documentos obtidos pelo site "TMZ". Os dois ficaram juntos por 18 anos e travavam uma disputa que envolvia milhares de dólares.

No ano passado, ela foi obrigada por ordem judicial a desocupar a mansão de US$ 145 milhões (R$ 704 milhões) onde o casal viveu e também foi acusada de gastar US$ 100 mil (R$ 485 mil) no cartão de crédito dele.

Os dois têm três filhos juntos (Cayden, de 16 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 13) e compartilham a guardam do trio. Christine tem recebido cerca de US$ 63 mil como pensão alimentícia.

Veja também

BBB24 Em conversa com Pitel, Fernanda revela desejo de puxar Bin Laden se tiver contragolpe no Paredão