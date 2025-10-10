A- A+

polêmica Kevin Costner vê nome envolvido em polêmicas por comportamento tóxico em série e filme Antes de deixar a série, ator chegou a brigar com colega de elenco de "Yellowstone"

"Como Kevin Costner perdeu Hollywood", destaca a chamada de matéria de capa da última edição da revista Hollywood Reporter.

Um dos grandes astros do cinema americano se viu envolvido em uma sequência de polêmicas nos últimos meses, que renderam brigas em sets e nos tribunais, além de uma saída precoce da série " Yellowstone".

O astro deixou a série de forma brusca na metade da quinta temporada, no final do ano passado. Logo no início do episódio de estreia da segunda parte da temporada, os fãs descobrem que o personagem morreu por causa de um ferimento de bala.

Pouco antes, Costner já havia informado aos fãs que deixaria a produção em razão de sua agenda de compromissos com a série de cinco filmes da saga "Horizon".

Agora, a matéria da Hollywood Reporter revela que o clima com o ator já não era bom na produção. Segundo a publicação, a quinta temporada da série começou com Costner em conflito constante com Taylor Sheridan, criador do seriado.

O confronto era tanto que afetou outros nomes do elenco. De acordo com a revista, Costner chegou a brigar com o ator Wes Bentley no set da produção. Uma fonte ouvida pelo veículo contou que o astro havia pedido ao colega para deixar o roteiro do criador de lado e fazer a cena como ele pretendia.

Diante da sugestão, Bentley teria respondido: "assinei um contrato para uma série de Taylor Sheridan, não uma produção de Kevin Costner". "Kevin não gostou e se lançou contra ele. Não houve troca de socos, mas eles ficaram cara a cara, se empurrando, até que precisaram ser separados", disse a fonte.

Bentley não foi o primeiro colega de set a discutir com o ator. A lista inclui lendas do cinema como Clint Eastwood e Kurt Russell. Também são muitos os diretores que já afirmaram que não voltariam a trabalhar com Costner em razão do comportamento difícil.

A revista lembra que Costner muitas vezes foi salvo por seu status como uma lenda da sétima arte, estrela de clássicos como "Dança com lobos" e "O guarda-costas". Os últimos episódios, no entanto, estariam colocando em xeque seu relacionamento com Hollywood.

No ano passado, o astro lançou "Horizon: Uma saga americana — Capítulo 1" no Festival de Cannes. O longa recebeu duras críticas da imprensa especializada. Após fracassar nas bilheterias americanas, faturando apenas US$ 38 milhões diante de um orçamento de US$ 100 milhões, o diretor viu a Warner suspender o lançamento do segundo longa. O cineasta tinha planos para cinco capítulos da história.

Em maio, uma dublê que trabalhou no faroeste "Horizon: Uma saga americana — Capítulo 2" processou Kevin Costner e os produtores pelo que ela chamou de participação forçada em uma "cena de estupro violenta, não roteirizada nem programada", sem aviso prévio ou participação de um coordenador de intimidade.

A denúncia foi feita por Devyn LaBella, a dublê principal da atriz Ella Hunt, que interpreta Juliette. Ela afirma ter ficado traumatizada após a cena e buscava um pedido público de desculpas e indenização por danos compensatórios e punitivos não especificados. Um advogado de Costner disse que as alegações são infundadas.

De acordo com a denúncia de LaBella, a cena de estupro sem roteiro ocorreu em maio de 2023, um dia depois de ela ter filmado uma cena semelhante sem incidentes. Costner, segundo o processo, inseriu cenas adicionais a serem filmadas com um ator diferente, nas quais ele ficava em cima de Hunt e levantava violentamente sua saia.

As mudanças, segundo o processo, não foram descritas na lista de convocação do dia, e não foi tomada nenhuma providência para que um coordenador de intimidade, que trabalha com os atores antes e durante as cenas que envolvem nudez ou simulação de sexo, garantisse que todos se sentissem confortáveis.

Veja também