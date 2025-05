A- A+

CELEBRIDADES Kevin Spacey: absolvido de nove acusações de crimes sexuais, ator é homenageado em Cannes Vencedor do Oscar receberá láurea do Better World às margens do famoso festival de cinema na Riviera Francesa

O ator de Hollywood Kevin Spacey receberá um prêmio pelo conjunto da obra, às margens do Festival de Cinema de Cannes, nesta terça-feira, no que pode constituir um dos "descancelamentos" de maior repercussão da era #MeToo.



O Better World Fund informou à AFP que o artista — absolvido de nove casos de supostos crimes sexuais no Reino Unido no ano passado — será reconhecido "por suas décadas de brilhantismo artístico" em uma festa beneficente no Carlton Hotel, em Cannes, na Riviera Francesa.

A festa de gala não é uma parte oficial do Festival de Cannese, embora o Carlton seja um dos principais palcos de atividades do evento. Não se sabe se Spacey passará pelo tapete vermelho, algo que não faz desde 2016.





Spacey visita a região, durante o maior festival de cinema do mundo, para captar recursos para seu novo filme, "The Awakening. A produção será apresentada no Marche du Cannes, o mercado da indústria cinematográfica no subsolo do Palais du Cinema.

Um tribunal de Nova York rejeitou uma ação civil de US$ 40 milhões (R$ 227 milhões, na cotação atual) por má conduta sexual contra o vencedor do Oscar pelo papel em "Os Suspeitos" (1995) e intérprete de Frank Underwood, de "House of Cards", em 2022.

Mas, no início deste mês, novas alegações de comportamento sexual inapropriado contra homens surgiram em um documentário da televisão britânica, "Spacey Unmasked".

Nele, 10 homens não envolvidos no processo judicial britânico envolvendo Spacey o acusam de se comportar de forma inapropriada. O ator de 65 anos, cuja carreira estelar foi prejudicada pelas alegações anteriores, nega qualquer irregularidade.

Segundo o The Guardian, o Festival de Cannes proibiu um ator de pisar no tapete vermelho, na semana passada, ao tomar conhecimento de alegações de estupro contra ele. A própria abertura do famoso festival foi ofuscada, na terça-feira da semana passada, pela condenação de Gérard Depardieu, lenda do cinema francês, por agressões sexuais cometidas num set de filmagem.

