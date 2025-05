A- A+

Cinema Kevin Spacey deve aparecer no tapete vermelho de Cannes para promover novo filme, diz Variety Em 2023, Spacey foi inocentado de nove acusações criminais no Reino Unido, incluindo assédio sexual e estupro, mas documentário traz várias novas acusações contra o ator

Longe dos holofotes desde 2017, o ator norte-americano Kevin Spacey, uma das primeiras celebridades expostas pelo movimento global #MeToo, acusado de assédio sexual por vários jovens - alegações que sempre negou na Justiça - estaria planejando uma aparição no tapete vermelho do Palácio dos Festivais, em Cannes, segundo apuração do Portal Variety.



De acordo com a publicação, a aparição - que deverá acontecer nesta terça-feira (20) - não tem relação com a homenagem que o ator receberá do Festival pelo conjunto da obra de sua carreira, mas é parte de uma ação para promover o suspense "The Awakening", que tem Spacey como protagonista e está sendo oferecido ao mercado no Festival. A última atuação de Spacey no cinema foi em "Billionaire Boys Club", filme de James Cox lançado em 2018.

Em 2024, Spacey desabafou sobre o momento que atravessa, inclusive a respeito de seus problemas financeiros após o que chamou de "boicote" devido às condenações por abuso sexual. Em entrevista ao jornalista Piers Morgan, o ex-astro de House of Cards chorou admitiu estar falido e devendo milhões.



Desde que as acusações começaram a surgir, em 2013, o ator passou a ficar no ostracismo. Em 2023, Spacey foi inocentado de nove acusações criminais no Reino Unido, incluindo assédio sexual e estupro, mas o julgamento não incluía denúncias abordadas pela série Kevin Spacey: "A História Não Contada", da Max, que elenca inúmeras novas acusações contra ele.

House of Cards, a primeira grande série da Netflix da qual Spacey era protagonista, foi ao ar de 2013 a 2018, com a última temporada sendo protagonizada por Robin Wright, quando ele já estava afastado em virtude das acusações que enfrentava.

Veja também