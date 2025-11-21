A- A+

SEM TETO Kevin Spacey diz estar sem casa enquanto responde a uma série de acusações de agressão sexual Ator revelou que a sua casa em Baltimore, no Estado de Maryland, estava sendo leiloada para pagar os advogados

O ator Kevin Spacey revelou ao jornal britânico The Telegraph que não tem uma casa para morar. O ator responde a uma série de acusações de agressão sexual.

"Estou morando em hotéis ou em Airbnbs. Estou indo para onde tem trabalho. Literalmente, não tenho casa", disse ele. "Os custos, ao longo dos últimos sete anos, foram astronômicos. Recebi muito pouco e gastei tudo", completou.

Em outra entrevista, em junho do ano passado, o ator vencedor de dois Oscars revelou que a sua casa em Baltimore, no Estado de Maryland, estava sendo leiloada para pagar os advogados.

Quando as acusações surgiram, em 2017, Spacey protagonizava a série House of Cards, da Netflix, que o demitiu seguindo o movimento #MeToo.

Em 2022, um júri de Nova York concluiu que o ator era inocente em um caso movido pelo ator Anthony Rapp, que acusava Kevin Spacey de tê-lo molestado na década de 1980, quando Rapp tinha 14 anos.

No ano seguinte, um tribunal do Reino Unido inocentou o ator de nove denúncias de agressão sexual e outros casos foram arquivados. Spacey nega todas as acusações.

Neste ano, uma nova acusação veio a público. O ex-ator Ruari Cannon denunciou que, em 2013, Kevin o teria tocado de forma inadequada em público. Na época, Ruari tinha 21 anos e Kevin, 53

Apesar das denúncias, em maio deste ano, o ator recebeu um prêmio da Better World Fund, uma fundação independente que promove projetos em países em desenvolvimento. A premiação aconteceu em Cannes, às margens do tradicional Festival de Cinema de Cannes.

