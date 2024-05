Kevin Spacey é acusado por dez homens de assédio sexual em nova série documental

A- A+

O ator Kevin Spacey voltou a receber acusações de assédio sexual contra ele diante do lançamento de "Spacey unmasked" ("Spacey desmascarado", na tradução literal), uma série documental de dois episódios produzida pelo canal britânico Channel 4.

A produção reúne o depoimentos de dez homens que descrevem histórias de supostos abusos envolvendo o ator de "House of cards". Nenhum dos homens que participam do documentário estava envolvido no processo do qual Spacey foi inocentado em Londres, em julho de 2023.

Entre cenas de premiações e participações de Spacey em programas de entrevistas, "Spacey unmasked" apresenta o depoimento dos homens, identificados apenas pelo primeiro nome. As acusações abrangem casos ao longo de cinco décadas, indo da época do colegial ao auge da fama do ator, informa a revista "Hollywood Reporter".

A maioria das vítimas afirma ter ficado deslumbrada com a fama do ator, demorando a perceber uma rotina de abusos e intimidações. "Me sentia olhando para um monstro sem alma", descreveu o ator Daniel, uma das supostas vítimas.

Dirigida por Katherine Haywood, a série vai ao ar nos dias 6 e 7 de maio, na tv britânica. Nesta quinta-feira (2), o ator atacou a produção em post no X (antigo Twitter):

"Não vou sentar e ser atacado por um 'documentário' unilateral de uma rede moribunda sobre mim em sua tentativa desesperada de obter audiência", escreveu o ator. "Existe um canal adequado para lidar com as alegações contra mim e não é o Channel 4. Cada vez que me foi dado tempo e um fórum adequado para me defender, as alegações falharam no escrutínio e fui exonerado."

