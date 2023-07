A- A+

assédio Kevin Spacey é comparado com seu personagem de '"Se7en" em julgamento no Reino Unido: "Assustador" Ator, que venceu o Oscar duas vezes, é acusado de agredir sexualmente quatro homens no Reino Unido

Uma das supostas vítimas de Kevin Spacey comparou o ator ao serial killer que ele interpretou no filme de David Fincher "Se7en" em um tribunal do Reino Unido nesta segunda-feira (3). O homem, que não pode ser identificado pela lei britânica, detalhou as acusações contra Spacey, apresentadas ao júri no Southwark Crown Court, em Londres.

Ele disse que Spacey o apalpou e tocou na parte interna de suas coxas e órgãos genitais sobre suas roupas, incluindo que fez com que ele colocasse as mãos nos órgãos genitais de Spacey. O ator, de 63 anos, nega as acusações de abusos que teriam sido cometidos contra quatro homens entre 2001 e 2013.

Durante a entrevista, o homem também comparou Spacey ao seu personagem no filme de Fincher. "Seu personagem em 'Se7en', ele é um pouco assim", disse o homem. “Um pouco assustador. Talvez não tão ruim.

As acusações contra o ator incluem ataques indecentes e sexuais e um crime mais grave de levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento, o que acarreta uma pena máxima de prisão perpétua.

O júri também ouviu o advogado de defesa do ator, Patrick Gibbs KC. Segundo ele, o ator não se lembra dos homens, mas recorda dos eventos em que eles teriam se encontrado.

No ano passado, o ator duas vezes vencedor do Oscar se declarou inocente perante a justiça britânica em uma audiência preparatória após ser acusado de quatro agressões sexuais a três homens. O ator compareceu a um tribunal de Londres para responder por supostos eventos entre 2005 e 2013 em sua maioria no bairro londrino de Lambeth, onde fica o famoso teatro Old Vic, do qual foi diretor artístico entre 2004 e 2015.

Duas acusações apresentadas se referem a agressões sexuais cometidas em março de 2005 em Londres contra o mesmo denunciante, que hoje tem mais de 40 anos. Outra agressão sexual envolveu um segundo denunciante em agosto de 2008 — atualmente a pessoa tem mais de 30 anos — e implica atividades sexuais com penetração sem consentimento. O ator é acusado por uma quarta agressão sexual, em abril de 2013 em Gloucestershire, sudoeste da Inglaterra, contra um terceiro homem, também na casa dos 30 anos.

Veja também

Rio de Janeiro Fã do MC Poze do Rodo pedala do RS ao Rio para conhecer cantor: "Mão está formigando"