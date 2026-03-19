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ACORDO EXTRAJUDICIAL Kevin Spacey fecha acordo com acusadores e evita julgamento civil por abuso sexual Ações envolviam três homens e seriam analisadas pela Justiça britânica ainda este ano

O ator Kevin Spacey chegou a um acordo extrajudicial com três homens que o acusavam de agressão sexual, encerrando processos civis que seriam julgados ainda este ano no Tribunal Superior, no Reino Unido. Com a decisão, os procedimentos judiciais foram suspensos, e os termos do acordo não foram divulgados.

As ações envolviam acusações de episódios ocorridos entre 2000 e 2013. Spacey, de 66 anos, nega todas as alegações. Em 2023, o ator já havia sido absolvido em um julgamento criminal que analisou nove acusações de crimes sexuais.

Entre os autores das ações civis estavam dois homens identificados apenas pelas iniciais LNP e GHI. O primeiro alegou ter sido agredido pelo ator em cerca de 12 ocasiões entre 2000 e 2005. Já o segundo afirmou ter sofrido danos psicológicos e prejuízos financeiros após um suposto episódio ocorrido em 2008, quando teria conhecido Spacey em um workshop no teatro Old Vic, em Londres.

O terceiro acusador, o ator Ruari Cannon, optou por abrir mão do anonimato. Ele afirmou que foi apalpado por Spacey em uma festa após a estreia de uma peça no Old Vic, em 2013. Cannon também participou, em 2024, do documentário “Spacey Unmasked”, exibido pelo Channel 4.

Spacey foi diretor artístico do Old Vic entre 2004 e 2013, período ao qual se referem parte das acusações. Em relação às alegações, o ator sempre negou qualquer conduta inadequada, classificando algumas das denúncias como “ridículas”.

Durante uma audiência realizada neste mês, advogados dos autores chegaram a solicitar que testemunhos adicionais fossem considerados no julgamento, incluindo relatos de outras sete pessoas que alegavam comportamentos semelhantes. No entanto, o acordo entre as partes encerrou a tramitação antes que o caso fosse levado ao júri.

Além do acerto com Spacey, foi revelado que Ruari Cannon também chegou a um acordo separado com o teatro Old Vic, igualmente sem detalhes divulgados.

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