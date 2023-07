A- A+

assédio Kevin Spacey: julgamento do ator por assédio sexual entra na fase de análise pelo juri No tribunal, foram ouvidos amigos e familiares do ator, entre eles Elton John, David Furnish e a sobrinha de Spacey

O julgamento de Kevin Spacey, em Londres, entrou na reta final. Cinco semanas após a primeira audiência no Tribunal da Coroa de Southwark, no dia 28 de junho, o caso agora está nas mãos de 12 jurados que vão decidir se o ator de 63 anos é culpado ou inocente das acusações de crimes de cunho sexual feitas por quatro homens que se dizem vítimas dele.

Segundo a revista Variety, o juiz responsável pelo caso reuniu o juri nesta segunda-feira (24) para repassar todas as evidências coletadas durante o último mês. Os quatro homens acusam Kevin Spacey de agressão sexual entre 2004 e 2013. No tribunal, foram ouvidos amigos e familiares do ator, entre eles Elton John e o marido, David Furnish, além da sobrinha de Spacey. Ao longo do julgamento foram apresentadas fotos, documentos e registros de viagem do ator.

Na semana passada, o tribunal acolheu as declarações finais da promotoria e da defesa de Kevin Spacey. Pairam sobre o astro de "House of cards" 12 acusações, incluindo atentado ao pudor, agressão sexual e, como versa a lei britânica, “fazer com que uma pessoa se envolva em atividade sexual com penetração”. Esta última pode render uma prisão perpétua ao ator.



Astro de filmes como "Beleza americana" (1999) e "Os suspeitos" (1995) e duas vezes vencedor do Oscar, Kevin Spacey se declara inocente de todas as acusações e sustenta que pretende retomar a carreira após o julgamento. Em 2022, um tribunal de Nova York, nos EUA, o inocentou de uma acusação de abuso sexual feita pelo também ator Anthony Rapp, em "House of cards".

