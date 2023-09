Kevin Spacey: massoterapeuta acusa ator de forçar favores sexuais

A- A+

Absolvido de nove acusações de crimes sexuais em julho, Kevin Spacey enfrenta um novo processo. Um massoterapeuta de Nova York acusa o ator de ter feito avanços sexuais após tê-lo contratado para uma massagem. O vencedor do Oscar teria oferecido pagar um valor extra em troca de favores sexuais durante a massagem.

O caso teria ocorrido em um quarto do New York Edition Hotel em 2016. O massoterapeuta afirma que Spacey reservou por aplicativo três massagens de 90 minutos para agosto e setembro daquele ano, usando um nome diferente. Durante a consulta ele teria usado ainda uma máscara de ski para esconder o rosto.

Em um documento obtido pelo site TMZ Nos documentos, o massoterapeuta relata que Spacey teria insistindo em iniciar a massagem com foco nas nádegas. O ator também teria insistido em fazer posturas de ioga, expondo as suas partes íntimas. Por fim, teria tentado colocar à força a mão do massoterapeuta em seu órgão sexual. Após os incidentes, o massoterapeuta afirma que deixou de atender reservas no hotel onde haviam ocorrido as supostas alegações.

Spacey já foi acusado de forçar outro massoterapeuta a tocar seus órgãos genitais durante uma massagem em casa em 2016. O ator negou a acusação e o caso foi arquivado depois que a suposta vítima morreu durante a investigação.

