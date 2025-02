Kevin Spacey responde críticas de Guy Pearce sobre "comportamento agressivo": "Cresça"

A- A+

Kevin Spacey respondeu as acusações de Guy Pearce sobre seu comportamento no set de filmagens de "Los Angeles: Cidade Proibida", filme de 1997.

Numa entrevista ao "Hollywood Reporter", Pearce disse que viveu "momentos desagradáveis" com o colega de elenco.

Num vídeo publicado em suas redes sociais, Spacey lamentou as declarações e disparou: "Você realmente quer saber qual é a minha resposta? Cresça.”

“Nós trabalhamos juntos há muito tempo”, diz Spacey no vídeo.

Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

“Se eu fiz algo que te aborreceu, você poderia ter me procurado. Poderíamos ter conversado, mas você preferiu falar com a imprensa, que agora está, é claro, atrás de mim, porque eles gostariam de saber qual é minha resposta às coisas que você disse. Você realmente quer saber qual é minha resposta? Cresça.”

Na entrevista, Pearce afirmou que não foi uma vítima sexual de Spacey, mas que também sofreu com as atitudes do colega.

O australiano disse que ignorou os supostos avanços do colega no set, pensando: "Ah, isso não é nada. Ah, não, isso não é nada", disse ele.

"Fiz isso por cinco meses, e realmente fiquei meio assustado com Kevin porque ele é um homem bem agressivo. Ele é extremamente charmoso e brilhante no que faz — realmente impressionante, etc. Ele segura uma cena notavelmente. Mas eu era jovem e suscetível, e ele me mirou, sem dúvida."

Em sua resposta, Spacey afirma que, um ano após as filmagens de "Los Angeles: Cidade Proibida", Pearce viajou para a Geórgia para "passar um tempo com ele", durante as filmagens de "Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal", e segue seu desabafo.

“Quer dizer, você também disse isso à imprensa, ou isso não se encaixa na sua narrativa de vítima. Peço desculpas por não ter recebido a mensagem de que você não gosta de passar tempo comigo. Talvez houvesse outro motivo, não sei, mas isso não faz sentido algum. Que você estaria apenas me enganando, certo? Mas aqui está você agora em uma missão, depois de uns 28 anos, depois que eu passei pelo inferno e voltei. Você quer ter uma conversa? Fico feliz em conversar, a qualquer hora, em qualquer lugar. Pode até ser aqui, ao vivo no X, se você quiser. Não tenho nada a esconder. Mas Guy, você precisa crescer. Você não é uma vítima.”

