Kevin Spacey será homenageado com prêmio pelo conjunto da obra em Cannes

Kevin Spacey receberá nesta terça-feira (20), em Cannes, um prêmio pelo conjunto de sua obra. Em evento paralelo sem relações com o Festival de Cannes, o ator será celebrado em gala organizada pelo fundo Better World, instituição sem fins lucrativos que promove o cinema e a arte como elementos a serviço da humanidade.



A gala será realizada no Hotel Carlton, um dos mais badaladas da Riviera Francesa no período do festival.

Segundo comunicado oficial do fundo, Spacey será "reconhecido não apenas por suas décadas de brilhantismo artístico, mas também por seu impacto duradouro no cinema e nas artes".

O ator também está em Cannes para ajudar na divulgação de seu novo longa, "The awakening", que está sendo apresentado no Marché du Cannes, área de mercado do festival, em busca de distribuidores pelo mundo.

A homenagem é vista como uma nova tentativa de "descancelamento" do astro de "House of cards", que lida desde 2017 com acusações de assédio sexual por parte de mais de 30 homens. Em 2022, Spacey foi inocentado em processo civil em Nova York. No ano seguinte, ele também foi considerado não culpado em investigação criminal em Londres, onde havia sido acusado por quatro homens.

