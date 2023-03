Key Alves abandona festa de Bruna Griphao no BBB 23: "Não estou nem aí"

A- A+

Key Alves e Domitila Barros decidiram deixar a festa da líder Bruna Griphao, na madrugada desta quinta (2), no BBB 23. A jogadora de vôlei afirmou que as pessoas não falam mais com ela. “E eu faço carão mesmo. Eu passo do lado, finjo que está morta. Porque eu não ligo, entendeu? Eu não demonstro que eu estou ligando”, diz Key.

“Por isso que o Guimê falou que eu era posturada, porque ele vê que eu não estou nem aí”, completa. No Quarto Fundo do Mar, a Key afirmou que se afeta pelas indicações ao Paredão, mas não se importa se os outros brothers não falarem com ela.

A sister, que está emparedada após MC Guimê atender o Big Fone, foi toda de preto para a Festa da Líder, enquanto os outros brothers combinaram de irem com roupas brancas.

