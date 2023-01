A- A+

O BBB 23 mal começou e as alianças já estão se formando. Os brothers já estão articulando o primeiro paredão da temporada e mirando nos seus alvos. Logo após o ao vivo, Fred Nicácio, Key Alves e Gustavo foram para a academia e conversaram a respeito dos outros participantes.

"Não consigo conversar com elas. As meninas não sabem nem o alfabeto para conversar. Na prova, dançando TikTok. Aí vem tirar onda com a gente? Ah, me respeita. Fiquei brava. Falei para ele [Gustavo]: 'Se quiser, a gente vai nelas'", disse a atleta, falando sobre Larissa e Bruna Griphao.

Em seguida, o trio usou o painel tático para articular ainda mais sobre o jogo. "O que mais me incomoda, de verdade, é ela [segurando o boneco de Bruna Griphao]... essa daqui é uma coitada que anda junto com essa aqui [segurando o boneco de Larissa]. E ela [avatar de Paula]. Essa sabe falar", explana Key Alves. "Afiadíssima", concorda Fred Nicácio.

Em seguida, eles apontam quem pode receber voto na formação do paredão. "Eu acredito que a dupla que vai embora tem que ser essa daqui", diz Fred Nicácio, apontando para as imagens de Bruna e Larissa. Key Alves, então, questiona: "Você acha que o povo vai votar?". E o médico responde: "Não sei". A jogadora de vôlei aponta outra dupla que poderá ir para a berlinda. "Um voto, pelo menos, para o Paredão, será nesses dois aqui, da casa ou do Líder", diz ela, enquanto pega as imagens de Cristian e Marvvila.

