Key Alves confessa admiração pela cantora Anitta: "pegaria fácil"

A- A+

Atração principal que abriu a primeira festa do BBB 23, a cantora Anitta segue sendo assunto comentado entre os participantes da casa. Em bate-papo no quarto Fundo do Mar, Key Alves revelou se sentir atraída pela cantora, após Cezar Black apontar semelhança física entre as duas.



"Achei vocês muito parecidas fisicamente. Gêmeas", disse o brother. "Eu pegava Anitta fácil", respondeu Key, para a surpresa do colega. "Você é bi?", questionou Black. "Não, mas ela eu tenho atração", disse. No entanto, ela brincou que não sabe nem fazer sexo oral em uma mulher. "Cala a boca!", brincou Gustavo.



No próximo domingo, será formado o primeiro paredão do BBB 23.





Veja também

Piqué pediu segunda chance a Shakira e caiu no choro, revela TV espanhola