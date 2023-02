Key Alves critica abordagem de Fred Nicácio pedindo votos em Cristian; assista

A- A+

Em conversa na área externa com Amanda e Aline Wirley, Key Alves relatou ter sentido um desconforto com a abordagem que recebeu de Fred Nicácio, que pedia votos no Cristian.

"Ele sabia que eu e o Cowboy, querendo ou não, de todo mundo, erámos os mais próximos ao Cris. Então, tipo assim, ele veio querer fazer a nossa cabeça, como se a gente fosse os generais da porra toda e fosse chegar em todo mundo para votar no Cris. Mas a gente teve a reação contrária e a gente falou ‘não vamos votar no Cris’. E aí ele assustou", comentou a sister.



Depois, na cama com Gustavo, Key contou a a conversa que teve mais cedo com Amanda, Sapato e Aline. "A Aline disse que já tinha percebido, que eles já enxergavam isso faz tempo. E é isso. A gente não vai jogar junto e pronto...", disse.



"Ele [Nicácio] ia lá em cima, ele dava o show dele, falava que a gente tinha que defender ele e eu disse que não ia fazer isso. Elas [Aline e Amanda] disseram que foi bom ver alguém falando isso, uma visão diferente...", completou. "Por isso que eu falo, o Cristian saiu por causa de torcida, não saiu por causa daquela coisa", respondeu Gustavo.

