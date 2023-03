Key Alves critica casa do reality mexicano no primeiro dia de confinamento e viraliza nas redes

A- A+

Escolhida para participar do intercâmbio e entrar em "La Casa de Los Famosos", enquanto a mexicana Dania Mendez ingressa na edição brasileira do BBB, Key Alves já está participando do reality estrangeiro e conhecendo seus novos colegas de confinamento. Em conversa com os outros participantes, no jardim, ela se disse espantada com o tamanho pequena do programa mexicano.



"Essa parte é muito pequena. SIm, lá é muito maior”, disse Key. "As provas são aqui? Meu Deus…", comentou a brasileira. Ao saber que as provas são realizadas no mesmo espaço de convivência, ela explicou que no reality brasileiro as disputas são realizadas em um espaço mais amplo. "Meu Deus, estou chocada, Deus mieu! (sic)", falando em seu pobre "portunhol".



"Finalmente não está mais falando mal só no quarto, foi falar mal lá no México agora", postou um internauta no Twitter. "A Key já falando mal da casa KKK", escreveu outro comentarista. "Pra gente que tá acostumado com a casa do BBB aquela lá é bem feia mesmo, o participantes de lá ficaram chocados com a casa do BBB", postou outro internauta.



