Key Alves desaba na despensa e não consegue conter o choro longe dos olhares da casa

A semana intensa e turbinada do BBB 23 parace estar mexendo com os nervos dos participantes. Key Alves não segurou a emoção ao ser chamada na despensapara tomar seus probióticos diários, A sister sentou e chorou sozinha no cômodo.



"Aguenta firme. Você não tá sozinha. Você não tá sozinha", dizia Key a si mesma. Em seguida, ela foi deitar com uma camisa de Cowboy, seu parceiro e affair, Gustavo já eliminado.



Além de perder seu maior aliado, no dia seguinte, ela foi indicada ao Paredão por MC Guimê e se salou da berlinda na prova Bate e Volta. Fred Nicácio enfrentou Cara de Sapato e Cezar Black no 7º paredão, e o médico foi eliminado.

