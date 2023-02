A- A+

BBB 23 Key Alves, do BBB 23, conta que Neymar já sugeriu ficar com ela e sua irmã gêmea; entenda Segundo a atleta, antes de mandar mensagens para ela, jogador de futebol paquerou Keyt Alves

Em conversa na cozinha do BBB 23, nesta terça-feira (14), Key Alves revelou mais um famoso com quem quase viveu um romance. Segundo a sister, Neymar chegou a dar em cima dela, mas a paquera não foi adiante, já que o jogador também paquera a irmã gêmea da atleta.

Key contou a história para Marvvila. A participante do programa afirmou ter sido chamada para festas na casa do jogador do Paris Saint-Germain, mas nunca aceitou os convites, mesmo tendo amigos em comum com ele.

“Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", disse.



Key revelou que sua irmã, Keyt Alves, chegou a questionar Neymar sobre ele ter xavecado as duas. "Sabe o que ele falou? 'Quem sabe, de repente, eu não pego as duas?'", apontou a jogadora de vôlei.

A sister admitiu que esse foi o único motivo de não ter aceitado as investidas do atleta. “Agora, se ele não tivesse mandado mensagem pra ela, tivesse mandado só pra mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não? Passear, né?”, confessou.

Veja também

Música Ugo Barra Limpa e D Mingus lançam o split-single "Frevos Trevosos"