BBB23 Key e Gustavo se provocam na cama do líder e sem o edredom: "Essa é a pegada do peão? É essa?" Casal, já conhecido do público por protagonizar cenas quentes debaixo do edredom, dispensou o cobertor na tarde desta terça-feira (14), no Quarto do Líder

Que o casal Key Alves e Gustavo protagonizam cenas picantes sobo edredom, já não é mais novidade no BBB23. Com direito a áudios, além de movimentos sugetsivos, os brothers não hesitam em expor o romance - e a paixão - na casa.



Na tarde desta terça-feira, eles não surpreenderam pela "rotina" de sempre ao dividir a cama do Quarto do Líder, posto que o Cowboy conquistou pela segunda vez consecutiva no programa. Os dois causaram rebuliço no público pela temperatura alta longe do edredom, para quem quisese ver.





Entre beijos, amassos e "pé do ouvido", Key e Gustavo se mostraram à vontade, com direito a desafio da sister que questionou "Essa é a pegada do peão? É essa?".



A resposta de Gustavo não ficou assim tão clara, ao menos em palavras. Porque parece que na prática os dois seguiram com o termômetro em alta e, finalmente, sob o edredom.





