A- A+

bbb 23 Key Alves fala sobre casal rival e afirma que só "grudou por interesse" no BBB 23 A jogadora conversou sobre o assunto com Cezar Black e Domitila, no Quarto Fundo do Mar

Key Alves rendeu uma conversa, na madrugada desta quarta-feira (1º) sobre o romance de Larissa Santos e Fred Desimpedidos no BBB 23. No papo, no Quarto Fundo do Mar com Cezar Black e Domitila, a jogadora afirmou que o romance dos dois era baseada em interesse.

“Larissa é outra que, para mim, grudou no Fred por puro interesse. Ela só fala de Instagram, quando seguidores ela quer, como vai ser a vida dela lá fora. Só faz Tik Tok, porque, eu acho que ela quer que o Tik Tok note ela. Ela começou a ficar com o Fredinho, que é dos Desimpedidos e tem seguidor para caralh*”, afirmou.

Veja também

bbb 23 Larissa ri de fala de Key Alves sobre casal com Gustavo após fala de Tadeu Schmidt no BBB 23