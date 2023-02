A- A+

bbb 23 Key Alves fala sobre jogo dos adversários no BBB 23: "Eles são muito hipócritas" Durante a madrugada, ela conversou com Cezar Black sobre o game

O Jogo da Discórdia continuou repercutindo entre Key Alves e Cezar Black durante a madrugada desta terça (28), no BBB 23. Eles conversaram na academia e ela comentou sobre sua percepção em relação ao grupo adversário. "Eles são muito hipócritas, eles apontam os erros nossos, só que eles não assumem os deles. E a gente assume o nosso. Me poupe", disse.

Key aproveitou o momento para se comparar com os participantes e avaliou sua própria trajetória no programa. "Eu não tenho nada para esconder, sou clara, verdadeira, falo tudo na cara e é isso. Acabou. Se eu tiver que sair por isso, saio por isso", disse. Black concordou com ela.

Veja também

bbb 23 MC Guimê afirma que Key Alves está sendo traíra com aliado dela no BBB 23