BBB 23 Key Alves leva cueca de Gustavo para o "La Casa de Los Famosos" Jogadora de vôlei contou que foi presenteada com o item na eliminação do parceiro

A ex-BBB Key Alves está passando alguns dias no "La Casa de Los Famosos", versão mexicana do reality. Nesta quinta-feira (16), a jogadora de vôlei revelou que levou para o programa um item um tanto inusitado: uma cueca.

A peça íntima pertence a Gustavo, com quem a atleta viveu um romance no BBB 23. "Isso aqui ele me deu quando foi eliminado da casa do Brasil", contou Key a um colega de confinamento.

Durante a sua presença no reality brasileiro, a cueca já havia aparecido. Após a eliminação de cowboy, Key chorou e fez fotos segurando o item.

