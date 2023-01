Key Alves percebe jogo sujo de Gabriel Fop e dá bronca em Cristian: "Ele está com medo"

A- A+

A casa do BBB 23 está um verdadeiro fogo no parquinho e "salve-se quem puder". Key Alves percebeu a estratégia de Gabriel Fop para fugir do próximo paredão e deu uma bronca em Cristian por cair no papo do brother. "Ele está com medo", disse. Durante a festa das líderes, na noite de quarta (25), Gabriel se aproximou de Cristian e Cezar Black e os fez acreditar que quem manipula os votos do quarto deserto é Fred Desimpedidos. Ele ainda tentou convencer a dupla a votar no youtuber.

Key se reuniu com os colegas no quarto Fundo do Mar e reafirmou a vontade de mandar Gabriel para o Paredão. "Ele odiava o cowboy, virava a cara pra ele, e agora está amando porque voltou do paredão", reclamou. "Ele é muito sem caráter! Quem pegar o líder tem que colocar ele, esse cara vai ficar no Bate e Volta até quando?", questionou a atleta.

Cristian rebateu a fala da jogadora de vôlei. "Mas é o Fred que está fazendo a cabeça da galera". "Fred não sai. Ele é forte lá fora", afirmou Key. "Mas será que o pessoal não tá vendo o jogo dele? Ele está jogando sujo pra cima de mim. Gabriel falou: 'Cara estou sem grupo pelo que aconteceu, o grupo tá botando culpa em mim pelas tretas'", contou Cristian. Foi neste momento que Key mandou a real para Cristian "abrir o olho".

"Esse aí fala mais que papagaio, meu filho. Pode estar até inventando. Ele tá com medo, quer botar outra pessoa na reta. Ele sabe que se eu ganhar o líder, vai direto pro paredão. Ele é muito sem noção, arrogante", disparou. "É muito isso: 'Pelo amor de Deus, é o Fred que está fodendo vocês, não sou eu'. Acha que eu caio no joguinho dele?", desvendou ela.

Veja também

FOLIA Carnaval: Bloco Cê Rodou acontece neste domingo (29) com Silvana Salazar e Tuca Barros