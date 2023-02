Key Alves perde 300 mil seguidores após polêmica no BBB 23

A- A+

O número de seguidores de Key Alves vem despencando. O perfil saiu de 7,9 milhoes para 7,6 milhões em apenas três dias. A participante do BBB 23 vem perdendo a popularidade após o episódio de intolerância religiosa com Fred Nicácio, que era seu aliado no jogo, onde ela afirmou ter "medo" das crenças do brother, praticante do Culto de Ifá, religião afrobrasileira.

Os internautas também têm apontado Key como "pipoqueira" dentro da casa e até deram o apelido para ela de "Pipokey". Os telespectadores afirmam que ela promete, há semanas, que confrontará adversários e que fará uma "revolução" dentro do BBB, mas até agora nada aconteceu.

O relacionamento com Gustavo também não é bem visto pelo público. "Os dois são mais falsos do que nota de três reais", brinca um internauta.Na internet, espectadores reclamam que o casal só sabe falar mal dos outros pelas costas, e que ambos nunca se demonstraram capazes de debater assuntos com adversários cara a cara.

