BBB 23 Key Alves, que perde seguidores na internet, mentiu sobre salário e corte na seleção de vôlei Jogadoras e integrantes do Osasco, clube com o qual ela tem contrato, são "indiferentes" às declarações falsas da atleta na TV

A jogadora de vôlei Key Alves, confinada no BBB 23, vem perdendo popularidade e seguidores nas redes sociais após falar mal de aliados no confinamento, como Fred Nicácio, Domitila e Cristian (já eliminado), ter se envolvido em caso de intolerância religiosa (a respeito das crenças de Fred Nicácio, praticante do Culto de Ifá, religião afrobrasileira) e ter admitido que mentiu em entrevistas sobre seu salário e ganhos no site adulto OnlyFans para se promover.



Ela, que chegou a ter cerca de 8 milhões de seguidores no Instagram, um milhão a mais do que ostentava antes da entrada no reality show, agora está com 7,6 milhões.

"Ganho umas cinquenta vezes mais com as plataformas digitais do que com o vôlei" disse a jogadora ao Globo, em julho do ano passado, na primeira declaração sobre seu faturamento pessoal. Mas não só o número foi inventado, como a história toda era falsa. "Eu chutei para chamar a atenção", afirmou ela, esta semana, no BBB.

Só nos dois meses seguintes em que deu diversas entrevistas sobre seus ganhos no OnlyFans, julho e agosto de 2022, Key ganhou 2,6 milhões de seguidores no Instagram.



Mas não é só isso: fãs do voleibol já se manifestaram nas redes sociais para desmascarar a jogadora. Durante conversa no BBB, ela disse que “desistiu da seleção brasileira”. Key deu a entender que já fazia parte da seleção brasileira de vôlei, o que não é verdade.

Ela nunca foi convocada para a seleção principal. A jogadora foi chamada para os treinos da seleção que disputaria o Mundial sub-20 da modalidade, espécie de categoria juvenil.

“Eu não aguentava mais a pressão que estava ali, eram três meses igualzinho isso aqui, trancado, confinado com as meninas e o técnico. Eu catei as minhas coisas e fui embora faltando uma semana pro campeonato. Imagina você pedir dispensa da seleção brasileira?”, disse a atleta.

“Ela foi engolida pela Lelê (Holanda) nos treinos, que era dois ou três anos mais nova que ela, e pediu dispensa quando viu que seria cortada”, opinou um usuário do Twitter.

Key também disse que um diretor do clube Osasco, com o qual tem contrato, a obrigou a seguir as companheiras de time para evitar conflitos. A bicampeã olímpica e companheira de Osasco, a central Fabiana, reagiu na rede social: "oi?"

Entre os comentários sobre esta declaração, um usuário do Twitter disse: "a sorte da Key é que ela joga no Osasco e quem pegou pilha foi a Fabizona, se ela jogasse no Minas e falasse isso das jogadoras, a Thaísa ia meter a língua gostoso kkkkkkkkk".

Segundo o Globo apurou, entre as atletas e integrantes do time, não há sentimento algum a respeito das declarações da atleta no programa. E sim, "indiferença". O clube está em segundo lugar na tabela da Superliga e as atletas mantém o foco na disputa do título brasileiro.

Antes, o clube chegou até a comemorar a entrada da jogadora no programa. Hoje, evitam falar do assunto. As jogadoras acreditam que Key, "que é uma jogadora boa, mas não de nível de seleção", não voltará mais a jogar.

Compra de seguidores

Key tem pouquíssima visibilidade pelo vôlei (é reserva no time de Osasco de líberos que jogam na seleção adulta) e passou a ser conhecida por causa das redes sociais.

Segundo a própria jogadora, ela bombou na internet após acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi. Isso porque, na ocasião, ele havia acabado de sair de sua casa. E também após Casimiro reagir a alguns stories de sua conta.

Desde essa época, circula na agitada comunidade online de fãs de vôlei a avaliação de que Key comprou seguidores. Dado o número grande de seguidores com perfil em língua árabe, que dificilmente assistem às transmissões de Casimiro, virou piada Key ser chamada de "musa das Arábias".

