BBB 23 Key Alves revela que Bruna e Larissa são seus alvos para o castigo do Monstro "Agora o monstro vai para as meninas por elas terem colocado a gente", disse

Em conversa com seu parceiro Cristian, Key Alves contou que pretende dar Castigo do Monstro para Bruna Griphao e Larissa caso ganhe a Prova do Anjo. O motivo? Por elas terem colocado Key e Gustavo no Paredão. "Agora o monstro vai para as meninas por elas terem colocado a gente", disse.

Cristian questionou a sister sobre a decisão: "Certeza?" "Certeza. Mas é com força. Não tenho nem dúvida. Ainda falo, é só o Monstro, não quer dizer que vou votar em vocês. Tenho outras prioridades', respondeu Key.

Festa do Líder

Nesta quarta-feira (25), os participantes do BBB 23 vivem a festa em homenagem à liderança de Bruna Griphao e Larissa. A balada terá dois temas: "novelas de época", escolha de Bruna, e "baile mega funk", opção de Larissa,.

