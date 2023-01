Key Alves revela ter ciúmes de Gustavo com sister dentro do BBB 23

A- A+

O romance de Key Alves e Gustavo segue firme no BBB 23 com direito até a ciúmes. Na madrugada desta terça (31), a jogadora de vôlei revelou, em uma conversa com Cristian no Quarto Fundo do Mar, que sente ciúmes de uma sister na casa.

"Toda hora que eu vou no banheiro, que ele tá tomando banho... Não vou falar o nome, mas tem uma pessoa lá. A mesma pessoa, o tempo inteiro", revela Key Alves. "Eu não tenho culpa. Toda vez que eu vou escovar dente ou tomar banho, ela pega, vai, e fica puxando assunto", diz o fazendeiro. "Não vou falar nome. Ou eu estou pirando ou vendo coisas", questiona Key Alves.

