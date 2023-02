Key Alves, Rihanna e Gio Lancellotti: confira a lista dos famosos que fizeram tatuagens com erros

A- A+

Não foi só a jogadora de vôlei e BBB 23 Key Alves que escorregou na hora de fazer tatuagem e escreveu palavras erradas na pele. A lista de famosos que derraparam neste momento tão crucial é longa e inclui nomes como Rihanna, Justin Bieber e Giovanna Lancelotti.

No caso da sister confinada na casa mais vigiada do Brasil em 2023, a palavra "beautiful" (bonita, em inglês) foi grafada erradamente, como beaultiful, numa construção também equivocada "be beaultiful hurts", quando deveria ser being beautiful hurts, se a ideia era dizer "ser bonita machuca".

Quem também se complicou com as palavras foram Giovanna Lancellotti e Caio Castro. Os dois amigos resolveram marcar as palavras "muso" e "musa" em árabe, respectivamente, em homenagem um ao outro. Descobriram, meses depois, que não tinham tatuado o que realmente queriam e pensaram ter caído numa pegadinha. Só quando viajou a Dubai, em 2019, é que um tradutor local explicou para Giovanna que o real significado da palavra remetia à esperança.

"Ou seja, nós somos pessoas boas, esperançosas e tá tudo certo com a nossa tatuagem", disse ela, no Instagram, na época.

Quem também se deu mal indo na onda do Google Tradutor foi o jogador de futebol Roberto Firmino, que já jogou pela seleção brasileira e hoje atua no Liverpool, da Inglaterra. Uma das dezenas de tatuagens dele foi feita para homenagear a família com uma frase em alemão. A ideia era escrever "Familie unaufhörliche Liebe" (em tradução literal, "família, amor sem fim"). Só faltou o trema. Sem ele, o adjetivo ganha uma conotação negativa, espécie de algo cansativo. Na verdade, a expressão correta nem seria esta e, sim, "bedingungslose Liebe" ("amor incondicional"). O jogador adicionou o trema quando chegou ao país para tentar amenizar a situação.

O francês de Rihanna também já deu pano para manga. Quando a estrela de Barbados tatuou no pescoço da expressão "rebelle fleur" (rebelde flor, em português literal), sofreu críticas por ter colocado o adjetivo na frente do substantivo. Diferentemente do inglês, no francês o substantivo teria de vir na frente para que a expressão ficasse 100% correta.

Justin Bieber errou na hora de calcular os números romanos do nascimento da mãe do artista, Pattie Mallette. Ela nasceu em 1976, logo, a inscrição deveria ser MCMLXXVI e não I, IX, VII e V como ficou gravado no peito do canadense.

A atriz Hayden Panettiere resolveu arriscar no italiano e acabou errando uma palavra nas costas. Ela escreveu "vivere senza rimipianti", quando, na verdade, era para ter sido desenhado rimpianti, que quer dizer "viver sem remorsos". Numa entrevista, ela chegou a brincar: "Literalmente, vou ter que viver com isso".

