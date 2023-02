A- A+

bbb 23 Key Alves se assusta com "reflexo de Michael Jackson" e tem crise de choro; entenda A jogadora de vôlei contou que medo do cantor teve que ser tratado em terapia

Nesta madrugada, no BBB 23, a jogadora de vôlei Key Alves teve uma crise de choro após se assustar com o suposto reflexo do cantor Michael Jackson, que morreu em 2009. A sister revelou recentemente aos colegas de jogo que tem medo do cantor desde sua morte.

Key explicou que ouviu um barulho no banheiro e que, quando foi ver o que era, olhou no espelho onde teria visto o reflexo do cantor.





"Que susto", diz Key, "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo" conta sister.

A jogadora contou com a ajuda dos colegas para se acalmar.

Trauma

Key relatou também que esse medo, que começou quando tinha nove anos, na mesma época da morte de Michael, teve que ser tratado em terapia, pois a jogadora tinha "sonhos terríveis" e recorrentes com a imagem do Rei do Pop.

"Foi em 2009, né? Foi a partir daí, eu tinha nove anos. Só passava ele na TV. Imagina, eu criancinha, ficava caixão para lá e morte. Eu fiquei morta de medo. Minha mãe que fala que toda vez que tocava música eu começava a gritar. Peguei pavor." relata jogadora.

A sister disse que o trauma só foi melhorar depois de ter feito um tratamento com hipnose, indicado por sua psicóloga, para que ela esquecesse o rosto do cantor. Key conta que mesmo com o tratamento ela continuou com medo, porém não via mais Michael.

