BBB23 Key, sobre relacionamento fora da casa: "Do fundo do meu coração, não tenho (intenção)" Jogadora de vôlei mantém na casa affair com o cowboy Gustavo

Em conversa com Fred Nicácio nesta quarta-feira (1º), Key Alves revelou que não tem intenção de manter um relacionamento afetivo fora da casa.

Pelo menos dentro do reality ela tem mantido um affair com o cowboy Gustavo que, aparentemente, e diferente dela, parece querer estender o romance para além da edição do BBB.





"Não sei se tenho a intenção de namorar quando sair daqui não. Do fundo do meu coração, não tenho...", afirmou Key para o Dr. Fred Nicácio que retrucou, sugerindo que ela deveria pensar em dupla, com Gustavo, em se tratando do que o casal pode fazer profissionalmente fora da casa.

"Na hora que nós sairmos daqui vai ser tanto trabalho, tanto trabalho, que eu penso nisso", declarou Key para em seguida ouvir de Nicácio que "vocês podem trabalhar muito juntos saindo daqui. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar profissionalmente".

