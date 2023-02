A- A+

bbb 23 Key Alves vira piada na web por tatuagem com erro gramatical Os internautas perceberam o erro e logo o assunto virou o mais comentado no Twitter

Os internautas perceberam um erro gramatical em uma das tatuagens de Key Alves, do BBB 23. A atleta tatuou no braço uma frase em inglês: "Be beaultiful hurt". Em tradução livre, o que Key escreveu não faz sentido. Ela tatuou "Ser bonita ferir". A sister ainda colocou um "L" que não existe depois do "U" na palavra "beautiful".

A intenção de Key era tatuar "Ser bonita dói", ou seja, "Being beautiful hurts". Os internautas não deixaram passar o possível erro gramatical e comentaram o assunto no Twitter. "A tatuagem da Key é uma afronta ao inglês em tantos níveis", disse uma pessoa.

