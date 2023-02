Key conta para Domitila conversa com o Cowboy: "Preciso viver aqui dentro, não grudada em você"

A- A+

Em conversa com Domitila no quarto, enquanto se arrumavam, Key Alves contou para a colega que conversou com o cowboy Gustavo sobre o relacionamento deles na casa.



"Graças a Deus eu enxerguei isso mais rápido possível. A melhor coisa que eu fiz, sério Cheguei para ele e falei: 'Preciso viver aqui dentro, não grudada em você', a gente pode ficar, mas não vou fica grudada", contou Key



"Essa sou eu, entendeu? Eu queria isso, não vou me prender à toa", explicou a sister.



