BBB23 Key é eliminada com 56,76% no oitavo paredão do reality Atleta paulista estava na berlinda ao lado de Sarah Aline e da pernambucana Domitila

Como apontavam as enquetes, a ex-jogadora de vôlei, a paulista Key Alves, foi a eliminada do Big Brother Brasil (BBB23), no oitavo paredão do reality realizado nesta terça-feira (7).



Com 56,76%, a atleta, que chegou à berlinda por indicação do Big Fone atendido por Guimê, estava na disputa ao lado de Sarah Aline (.41,92% ) e da pernambucana Domitila (.1,32% ).







Tomada por polêmicas e tretas, Key virou alvo de MC Guimê tão logo o seu affair no programa, Gustavo, foi eliminado no sexto paredão da edição - o cowboy também foi indicado pelo cantor.

