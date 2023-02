A- A+

BBB 23 Key e Gustavo desistem de "pegação" após três alarmes da produção Casal estava em "clima quente" no Quarto do Líder, mas foi interrompido algumas vezes

Gustavo e Key Alves não conseguem "segurar o fogo" dentro do BBB 23. Na tarde desta terça-feira (7), o casal viveu um novo momento de "pegação", mas acabou sendo interrompido.

Sozinhos no Quarto do Líder, os participantes do reality show trocaram carinhos embaixo das cobertas. Os "amassos" foram flagrados pelas câmeras do Globoplay e até mesmo os gemidos foram capturados pelos microfones do casal.

Os "pombinhos", no entanto, não tiveram descanso. Enquanto curtiam embaixo do edredom, o alarme da casa disparou três vezes para chamar a atenção ou punir outros brothers que haviam descumprido regras do programa.



Chateados com as interrupções, os dois desistiram de levar adiante o que estavam fazendo e levantaram-se da cama, após o terceiro sinal. Enquanto se vestia e penteava o cabelo, Key disse: "Sinal de Deus. Vou sair".



