Key leva bronca da produção por pedir para Cowboy se masturbar

Em conversa descontraída no Quarto Fundo do Mar com Gustavo, Domitila, Cristian e Paula, Key disse que não está habituada com homens como Gustavo.

"Você pode ficar com homens até mais bonitos, mas como eu, você não vai encontrar", brincou Gustavo. Todos riram e aplaudiram a tirada do brother.

Em outro momento, Key sugeriu que Gustavo deveria ir se masturbar. Domitila alertou a colega que os participantes são proibidos de se masturbarem no programa. Dito e feito! A produção chamou a atenção de Key pelo comentário.

